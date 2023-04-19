В эфире национального телемарафона военный сообщил, что путинские оккупационные силы прекратили наносить по Украине масштабные ракетные удары из-за нехватки таких снарядов. В течение года полномасштабной войны ВС РФ использовали около 850 ракет для атак на нашу инфраструктуру, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, сейчас россияне достают из запасов все, что у них есть, в частности старые боеприпасы. Также захватчики пустили в ход для обстрелов нашей страны более бюджетный вариант – управляемые авиабомбы.

Напомним, ранее Игнат рассказал, когда на вооружении у украинских войск появятся американские зенитные ракетные комплексы Patriot для противовоздушной обороны страны.