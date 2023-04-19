Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на заявление Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

Так, во время эфира национального телемарафона Анна Маляр рассказала о том, что на данный момент в украинского командования есть несколько планов, касательно будущего контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Если верить словам Маляр, то становится ясно, что стратегическое контрнаступление подразумевает под собой полное освобождение украинских территорий, поэтому «говорить узко о контрнаступлении — некорректно».

Прежде всего контрнаступление ВСУ зависит от того, в каком состоянии на данный момент пребывают вражеские войска Российской Федерации и являются ли они подготовленными к контрнаступлению.

Помимо этого, Маляр отмечает, что Вооружённые силы Украины готовятся наступать не только на каком-то определенном участке, а фактически везде, где присутствуют оккупанты, то есть Украина готовится к полному освобождению территорий.

Следует напомнить, что ранее в Раде рассказали с какими трудностями могут столкнуться украинские военные в ходе контрнаступления.