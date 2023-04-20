В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки заявил, что наиболее боеспособная часть «второй армии мира» уничтожена, информирует «НБН».

По словам Юсова, путинские оккупационные силы лишились военных, которые способны выполнять боевые задачи, благодаря решению главы Кремля отправить их в «мясорубку» в Украине.

Спикер ГУР МОУ отметил, что сейчас российские захватчики могут планировать тактические операции и пытаться реализовать их, однако в реальности оккупанты переходят в стратегическую оборону.

ВС РФ провалили распиаренное «большое наступление» зимой и на сегодня они не способны повторить те попытки, которые были у них после 24 февраля 2022 года.

Однако это не значит, что россияне не несут угрозу нашей стране, поскольку у страны-агрессора есть большой личный состав армии, мобилизационный потенциал и значительное количество боевой техники.

Отметим, аналитики CSIS заявили, что войска РФ пришли в упадок, спрогнозировав, сколько еще они смогут продолжать войну.