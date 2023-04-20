Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Порошенко в «Фейсбук», пятый президент Украины привез защитникам Украины из 24-й ОМБр имени Даниила два беспилотных летательных аппарата Poseidon, а также генераторы и шины. Сейчас эта бригада удерживает позиции в самых горячих местах Донецкой области.

Согласно словам Петра Порошенко, эта модель БПЛА имеет более мощную батарею, а также более новое и качественное программное обеспечение.

Дословно из заявления бывшего президента Украины:

Эта «птичка» очень далеко летает. Она очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. Ее так просто сбить невозможно. Это не «квадрик».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что сейчас должны сделать все украинцы, чтобы Путин исчез, а РФ за все заплатила.