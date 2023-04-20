Как информирует «НБН», об этом говорится в материале BBC.

Так, в «НАСА» заявили, что девятнадцатого апреля в действительности ожидается спуск с орбиты космического аппарата RHESSI, который предназначен для наблюдения за вспышками и массовыми коронарными выбросами на Солнце. Этот аппарат был запущен в 2002 году. Из строя он вышел в 2018-м.

Представитель NASA Роберт Маргетта заявил, что спутник остается на орбите и не входил в атмосферу нашей планеты. Как следствие, он не мог пролетать над Киевом. NASA и Минобороны продолжают в настоящее время его отслеживать. Другие спутники корпорации также не входили в атмосферу Земли с орбиты.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке дронами-камикадзе Одесской бласти.