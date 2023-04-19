О том, что РФ не собирается в ближайшее время добровольно выводить свои войска из Украины, и, таким образом, война не закончится в этом году, а Лондон уже запланировал предоставление мощной военной поддержки Киеву в течение, как минимум, последующих 2-х лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, опубликованное в издании The New York Times.

По словам Уоллеса, он находится в весьма оптимистичном настроении, поскольку твердо уверен, что в период между 2023-м и 2024-м годами, Украина обязана сохранить свой «импульс и сильную позицию». Кроме того, британский чиновник настаивает на важности реального рассмотрения текущего состояния событий, и отказаться от надежд на то, что Кремль просто так отойдет от выполнения собственных планов:

Я также считаю, что мы должны быть реалистами — не будет того момента, когда Россия рухнет.

Ранее наш информационный портал писал, что в Верховной Раде рассказали о сложностях, с которыми столкнутся ВС Украины при деоккупации юга.