Начальник КГВА заявил, что вспышка над столицей не была вызвана падением спутника NASA, однако ведомство предварительно озвучило такую версию, чтобы успокоить жителей и гостей столицы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По словам Попко, информация о ракетном ударе, работе ПВО или применении оккупантами БПЛА не подтвердилась, однако яркое свечение от падения неизвестного объекта взволновало общественность. Сейчас специалисты должны выяснить, что именно произошло.

Отметим, что в NASA прокомментировали предположение о том, что яркая вспышка над столицей Украины была вызвана падением их спутника. В ведомстве заявили, что сателлиты корпорации не входили в атмосферу нашей планеты.