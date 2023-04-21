Как информирует «НБН», резонансные кадры опубликовал ТГ-канал «Оперативний ЗСУ».

Так, сообщается, что бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты на протяжении месяцев ликвидируют на подступах к Угледару живую силу и технику россияне. Вместе с иными бойцами ВСУ это подразделение не только обороняется, но и идут в контрнаступление.

Весьма ярким тому примером стала операция, в ходе которой удалось в полной мере взять под контроль Верхние Дачи, что вблизи Угледара, а также разбить элиту войск Путина – 155 отдельную бригаду морской пехоты.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Воздушных силах ВСУ прокомментировали падение авиабомбы в Белгороде.