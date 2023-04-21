В интервью изданию Оbozrevatel Романенко отметил, что контрнаступление украинских войск может начаться в середине мая. Нужно дождаться потепления, а также, чтобы подсохли дороги, информирует «НБН».

По словам Генерала, задача масштабной контратаки ВСУ – закончить стратегическую оборонную операцию. Защитники должны полностью остановить продвижение путинских оккупационных сил, вынудить захватчиков перейти к обороне и нанести им как можно больший ущерб.

Экс-заместитель главы Генштаба добавил, что военное руководство определит направления главного и второстепенного ударов не ранее, чем за неделю до события.

Ранее у Буданова рассказали, как россияне пытаются сорвать украинское контрнаступление.