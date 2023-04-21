В пятницу, 21 апреля, в ходе заседания в Киевском апелляционном суде паша «Мерседес» сообщил, что у него возникли трудности с соблюдением домашнего ареста, под которым он находится с начала месяца.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Митрополита Московского патриархата суд обязал носить электронный браслет. По его словам, его дом находится в селе Вороньков на Киевщине, где он находится под круглосуточным арестом. Церковник пожаловался, что, когда «аксессуар» разряжается, он не может его зарядить, поскольку у него нет электричества и связи.

Также экс-предстоятель Лавры заявил, что якобы никогда не был против своей страны и не будет. Он добавил, что остается верным Украине, поэтому соблюдение домашнего ареста влияет на проведение богослужения.

Ранее политолог объяснил, почему представители «филиала» РПЦ в Украине не хотят покидать Киево-Печерскую Лавру.