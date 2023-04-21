Британская разведка в своем обзоре отмечает, что сейчас на территории Украины преимущественно влажная почва и грязь, которые, скорее всего, усложняет проведение военных операций как для ВСУ, так и для ВС РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что состояние почв весной действительно затрудняет ведение боевых действий, пропагандисты преувеличивают влияние этого фактора на масштабную военную операцию Украины.

Разведка Великобритании отмечает, что рупоры путинского режима акцентируют внимание на неблагоприятных погодных условиях для проведения контратаки ВСУ в рамках своей информационной операции, чтобы повысить моральный дух граждан РФ.

Отметим, что генерал Игорь Романенко считает, что украинские войска могут пойти в контрнаступление в середине мая, к этому времени произойдет существенное потепление и высохнет почва.