О том, как силовики смогли разоблачить очередные махинации с «гуманитаркой», успешно задержав в одном из регионов нашей страны двух аферистов, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Facebook-аккаунте Прокуратуры Тернопольской области.

В соответствии с данными следственной группы, два жителя Шумского района Тернопольской области решили воспользоваться интересной преступной схемой: мошенники заключили договоренность с украинкой, проживающей в Польше, относительно доставки гуманитарной помощи. Доверчивая женщина беспечно передавала из-за границы продукты питания, одежду, обувь, лекарственные средства и средства личной гигиены.

Мужчины пообещали отправительнице отсортировать эту «гуманитарку» в складских помещениях, принадлежащих одному из этих «дельцов». В итоге, мошенники попросту присвоили товары, на сумму, более чем в 367 000 гривен. Помимо этого, преступники по факту еще и присвоили, а также незаконно хранили большой объем наркосодержащих лекарственных препаратов, переданных в качестве гуманитарной помощи.

Фигурантам дела объявлено о подозрении согласно части 3-й статьи 190-й и части 3-й статьи 309-й «Уголовного Кодекса Украины».

Ранее мы писали, что в Украине могут ввести уголовное преследование за «фейковый аккаунт» в соцсетях.