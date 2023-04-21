О том, что народные избранники от «Слуги народа» зарегистрировали в парламенте законопроект №9223, в соответствии с которым, в Украине могут ввести уголовное преследование за «фейковый аккаунт» в соцсетях, при условии нарушения потенциальным злоумышленником некоторых правил, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, если изменения к текущему законодательству одобрят, то в нашей стране появится уголовная ответственность «за создание/приобретение/использование/сбыт учетных записей, содержащих заведомо ложные сведения о пользователе в соцсетях, посредством которых распространяется недостоверная информация/осуществляется вмешательство в деятельность физ- и юрлиц, если подобные действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины».

Первоначальная кара за вышеописанные нарушения — штраф от 17 000 до 51 000 гривен, либо же отправка на исправительные работы, сроком до 2-х лет. В том случае, если будет зафиксировано повторное правонарушение или же лица предварительно сговорились, за это накажут условным ограничением свободы на сроки от 3-х до 5-ти лет/реальным лишением свободы на аналогичные сроки.

В ситуации, в которой с такого созданного «фейкового аккаунта» распространяется дезинформация в период действия военного положения/иным образом, угрожающим нацбезопасности, наказание возможно на сроки от 5-ти до 7-ми лет лишения свободы, включая конфискацию собственности.

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