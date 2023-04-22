Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на так называемого «главу» Крыма Сергея Аксенова.

На своём аккаунте в Telegram так называемый «глава» временно оккупированного Крымского полуострова Сергей Аксёнов написал о том, что в Крыму прозвучали взрывы. Также он сообщил, что это была работа противовоздушной обороны. Что стало причиной «работы» ПВО Аксенов не сообщил.

Также самопровозглашенные власти Крыма рассказали о том, что на данный момент из-за взрыва, который прозвучал на полуострове нет каких-либо разрушений. Также отсутствуют и пострадавшие. Аксенов призывает местных жителей сохранять полное спокойствие и заявляет, что ситуация находится под контролем.

К слову, это уже далеко не первые взрывы в Крыму. Довольно часто в СМИ сообщают о взрывах на полуострове, а также о разрушениях некоторых объектов, но местные власти каждый раз говорят о работе противовоздушной обороны.

Стоит упомянуть, что ранее в Минобороны сообщили о том, как россияне «перевоспитывают» детей в Крыму и на других временно оккупированных территориях.