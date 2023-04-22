Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ОК «Север«.

Представители оперативного командования «Север» рассказали о том, что ночью, по территории Черниговской области оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар управляемой авиабомбой.

Сообщается, что ночью, около 01:35 оккупанты нанесли удар по территории населённого пункта Орликовка, который находится на территории Черниговской области. Вероятнее всего удар нанесли бомбой КАБ с самолёта СУ-35.

Есть ли потери среди местного населения, либо же какие-то повреждения инфраструктуры на данный момент неизвестно.

Мы также сообщали, что в ВМС рассказали, есть ли угроза новой атаки оккупантов по территории Украины.