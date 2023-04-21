О том, что утром этой пятницы, 21-го апреля, на боевом дежурстве в акватории Черного моря противник оставил исключительно 9 своих военных кораблей, 2 из которых являются носителями дальнобойных крылатых «Калибров» с суммарным залпом в 8 ракет, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, опубликованной в официальном Facebook-аккаунте пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Также, в акватории Азовского моря вражеских кораблей со снаряженными ракетами на борту, на данный момент, пока не зафиксировано, так как РФ оставила там на боевом патрулировании всего 1 корабль. Значительно больше «русских военных кораблей» в Средиземном море — 8 штук, из которых только 4 способны осуществить запуск крылатых «Калибров» из 36 ракет.

Отметим, что прошлым утром, в четверг, корабельная группировка оккупантов в акватории Черном море состояла из 11 кораблей, с тремя носителями ракет, при этом, в Средиземном море заметили до 8 вражеских кораблей, из них 2 — носители «Калибров» с общим залпом до 24 ракет.

Ранее мы писали, что в Минобороны рассказали, на каких направлениях активизировались оккупанты.