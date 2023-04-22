Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Александра Сырского.

Александр Сырский рассказал о том, что на данный момент украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на восточном фронте страны. Каждый день украинская армия сдерживает врага по всем направлениям и не даёт им возможности захватить украинскую территорию.

Командующий Сухопутными войсками отмечает, что на данный момент бойцы Вооружённых сил Украины выигрывают очень важное время, а также не дают оккупантам возможности захватить нужные для оккупантов рубежи.

Также по словам Сырского известно, что Вооруженные силы Украины, а также другие структуры, которые принимают участие в боях на востоке страны уже не один раз демонстрировали, что умеют эффективно уничтожать оккупантов и качественно держать линию обороны.

Напомним, что мы ещё писали о том, что в Минобороны рассказали на каких направлениях активизировались оккупанты.