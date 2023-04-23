Об этому сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Наталья Гуменюк рассказала о том, что на левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска совершают постоянные маневры. Более слабые войска, которые в основном состоят из мобилизованных россиян подтягивают ближе, а сильные подразделения, которые в действительности готовы держать линию обороны оставляют сзади. По словам Гуменюк, такие действия российской армии являются традиционными, ведь точно так же армия РФ действовала и на правом берегу Херсонщины.

Также она отмечает, что Силы обороны Украины ведут достаточно сложную работу на южном направлении, так как там линия фронта проходит вдоль реки Днепр, что является сложным препятствием.

Кроме того, руководитель пресс-центра отметила, что хорошие новости, касательно ситуации на южном направлении обязательно будут, только для этого необходимо сделать так, чтобы украинские войска были в полной безопасности.

Стоит напомнить, что ранее мы сообщали о том, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсонщины.