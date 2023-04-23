Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на ISW.

Так, в Институте изучения войны рассказали о том, что благодаря многочисленным публикациям российских «военкоров» им удалось подтвердить информацию о том, что ВСУ в действительности высадились на левом берегу Херсонщины.

Так, из публикаций стало известно, что украинские военные заняли позиции на берегу Днепра к северу от Алешек (7 км от Херсона), а также продвинулись ближе к окраине трассы E97 и ближе к территории населённого пункта Дача. Также, по данным аналитиков из предложенных фото и видео становится известно, что скорее всего Украина не контролирует острова на реках Конка и Чайка.

В Институте изучения войны отметили, что российские «военкоры» уже фактически несколько недель сообщают о том, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра. Они недовольны этим событием и считают, что ВСУ удалось продвинуться из-за низкой интенсивности российской артиллерии и ошибки командования.

Следует отметить, что ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы.