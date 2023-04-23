Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Вечером, во время обстрела Терехов уведомил о том, что россияне ведут прицельный огонь по территории города. По последним данным со СМИ известно, что россияне запускали по Харькову ракеты С-300.

Помимо этого известно, что в городе зафиксировано как минимум пять прилетов в Новобаварском, Слободском и Основянском районе Харькова. Оккупанты нанесли удары по объектам гражданском инфраструктуры. О пострадавших в результате российской атаки данных пока что нет.

Помимо этого, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал и о прилетах в области. Так, с его слов стало известно что российская ракета С-300 попала по территории населенного пункта Котляры.

Информация о пострадавших и погибших на данный момент уточняется. Местная полиция активно призывает жителей сообщать о каждом прилете.

Напомним, что ранее мы писали о том, что россияне атаковали территорию Черниговской области.