Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире национального телемарафона.

Так, во время своего выступления Дмитрашковский рассказал о том, что на данный момент на Угледарском направлении войска Российской Федерации не ведут активных наступательных действий, но зато обстреливают эту территорию. По данным спикера Сил обороны Таврического направления оккупанты под Угледаром придерживаються тактика выжженной земли, поэтому регулярно наносят удары по городу и уничтожают всю инфраструктуру. Точно такая же ситуация, по словам Дмитрашковского происходит и в Бахмуте, эти города фактически полностью разрушены. Также известно, что только за вчера, российская армия совершила 6 авиационных атак на Угледар.

Дмитрашковский сообщил также о том, что оккупанты несут огромные потери на Авдеевском, а также Марьинском направлениях, поэтому вскоре, по его мнению, они могут совершить очередную попытку штурма города Угледар.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсонщины.