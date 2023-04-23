Как сообщает «НБН«, об этом проинформировал в своем Телеграм-канале глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Никополь — использование БПЛА. Не выходите из зданий! — написал он.

Отметим, что войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона. Также в среду, 19 апреля, захватчики обстреляли две громады в Днепропетровской области. Из-за атаки врага пострадали дома.

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ предупредили, что в ближайшее время остается высокой вероятность нанесения массированного ракетного удара по Украине.