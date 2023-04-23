Как сообщает «НБН«, такую информацию предоставили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, известно, что за минувшие 24 часа захватчики нанесли 8 ракетных, 37 авиационных ударов, кроме того, было совершено порядка 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по местам расположения украинских войск и населенным пунктам. Известно о погибших и раненных среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другие типы гражданской инфраструктуры.

Свои основные усилия противник сосредоточил на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вооруженные силы отразили 58 атак противника. Наиболее жесткие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте за последние сутки.