Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на опубликованную видеозапись.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины показали видео перестрелки между нашим военным и российским наёмником.

На видеозаписи чётко видно перестрелку нашего бойца с врагом, также видно как наш боец бросает гранату в сторону противника, который всё ещё оставался на своём месте.

Позже, украинский боец решил приблизиться к противнику и затем его ликвидировал. Данное видео было снято с беспилотного летательного аппарата. Известно, что это был боец 3-й роты 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Также мы писали о том, что в Сети появилось видео, на котором видно, как бойцы одного из подразделений ВСУ уничтожают врага с помощью дрона.