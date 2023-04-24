В интервью Al Arabia украинский лидер заявил, что захват Бахмута путинскими оккупационными силами откроет им путь в Краматорск и Славянск, информирует «НБН».

По словам Зеленского, отказ Украины от обороны города расширит фронт и даст шанс ВС РФ и армии Пригожина захватить больше территорий нашей страны.

Президент поблагодарил союзников за помощь, отметив, что так они поддерживают и себя, поскольку ясно, что Российская Федерация не собирается останавливаться только на нашей стране.

Ранее в ВСУ объяснили, почему защитникам важно удержать Бахмут и какую тактику ведения боя используют там российские захватчики.