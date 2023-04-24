Британская разведка в своем отчете сообщает, что целью принудительной паспортизации РФ на временно оккупированных территориях Украины является попытка «привязать» эти регионы к стране-агрессору и показать «успехи» так называемой «СВО».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении ведомства сказано, что оккупационные «власти» заставляют украинцев получать гражданство государства-террориста. Жители Херсонщины сообщают о том, что, если они не получат российский паспорт до 1 июня этого года, их имущество отберут, а самих «депортируют».

Разведка Великобритании отмечает, что принудительная раздача гражданства РФ – инструмент Кремля по «русификации» захваченных территорий Украины, точно также, как и на территории Донбасса до вторжения 2022 года.

С приближением президентских выборов в следующем году, Москва пытается таким образом «интегрировать» временно оккупированные регионы Украины в РФ, чтобы выдать это за «успех» так называемой «спецоперации».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики активизировали усилия по паспортизации РФ в оккупированных регионах Украины.