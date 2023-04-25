В своем отчете аналитики ISW пишут, что за последние дни российские войска не добились значительного продвижения в самой горячей точке украинского фронта – Бахмуте, информирует «НБН».

Американские специалисты отмечают в своем докладе, что армия Путина продолжает наземные атаки в городе и окрестностях, однако добиться значительных территориальных успехов не смогла.

Российские захватчики непрерывно атакуют позиции защитников, несмотря на колоссальные потери. На Бахмутском и Авдеевском направлениях по-прежнему самая сложная ситуация.

Эксперты напомнили слова российского олигарха, владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что задача его наемников состоит в том, чтобы изматывать защитников накануне контрнаступления ВСУ, ведь, по его мнению, оккупация Бахмута россиянами не окажет сильного влияния на ситуацию на Донецком фронте.

Ранее об обороне Бахмута высказался президент Владимир Зеленский. Глава государства объяснил, как изменится ситуация на фронте, если Украина не будет защищать этот город.