В своем отчете американские эксперты сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин уволил ряд командующих ВС РФ из-за провалов на разных участках фронта в Украине, информирует «НБН».

С должностей президент-агрессор уволил командующего так называемой «СВО» Александра Дворникова и начальника Восточного военного округа Рустама Мурадова, который провалил наступление на Угледар Донецкой области.

Слухи об отстранении Мурадова появились еще в начале весны, а 20 апреля глава Кремля подписал указ о его увольнении. Также Путин «избавился» от командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева, который руководил атаками на Харьков.

В ISW отмечают, что сейчас Кремль возлагает надежды на нового начальника ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, рассчитывая получить решающие результаты на фронте.

Ранее в Институте изучения войны объяснили, с чем связано проведение «чисток» в органах безопасности РФ сотрудниками ФСБ.