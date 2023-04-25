В эфире одной из пропагандистских программ террорист раскритиковал РФ за провалы в Украине, пожаловавшись на три главных поражения путинских войск.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Оbozrevatel.

По словам Гиркина, серьезным поражением ВС РФ стало отступление из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Также провал российских захватчиков постиг на Харьковщине и на правобережье Херсонщины.

Бывший «министр обороны ДНР» недоволен тем, что РФ получит в качестве «главного патриота страны» российского олигарха, владельца «вагнеровцев» Евгения Пригожина, наемники которого совершают военные преступления, убивая украинских военнопленных.

Террорист отметил, что после таких «успехов» оккупантов в Украине Запад и НАТО перестали бояться угроз Кремля, считая, что Москва не сможет их выполнить.

Ранее Гиркин грубо оскорбил спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и объяснил, почему кремлевский диктатор Владимир Путин все еще занимает президентское кресло.