Как информирует «НБН», в собственном блоге боевик заявил, что Путин до сих пор остается у власти только из-за того, что его некому заменить. А вот руководитель российского правительства Мишустин и вовсе является непопулярным налоговиком.

Говоря о спикере Совета Федерации, Гиркин заявил, что это – безумная старуха, а спикер Государственной думы России – гомосексуалист.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Игоря Гиркина касательно того, что страна-оккупант Российская Федерация близка к развалу.