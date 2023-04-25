Как информирует «НБН», о последствиях удара, нанесенного врагом, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, двадцать пятого апреля россияне в очередной раз нанесли удар по Запорожской области. На этот раз объектом обстрела агрессора стал частный сектор города Орехов.

Дословно из заявления Малашко:

В очередной раз прифронтовой Орехов оказался под обстрелом российских террористов.

Он добавил, что агрессор нанес удар снарядом по частному домовладению.

В это же время, по словам Малашко, в результате обстрела со стороны врага никто не пострадал.

Напомним, ранее мы уже писали о подготовке оккупантов к новым попыткам штурма.