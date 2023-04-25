Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Пивдень».

В сообщении отмечается:

На боевом дежурстве два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп «Калибров» может достигать двадцати четырех.

Также отмечается, что уровень угрозы ракетной атаки весьма высок.

К слову, по состоянию на 10 часов 30 минут в Черном море было всего 7 кораблей. Из них два – ракетоносителя.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы в очередной раз атаковали Славянск ракетами С-300.