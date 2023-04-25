В своем Telegram-канале чиновник рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области путинские солдаты рыли окопы и случайно раскопали скотомогильник, информирует «НБН».

По словам главы Мелитополя, неосторожные действия обернулись массовым заражением захватчиков сибирской язвой. Двоих «освободителей» привезли в городскую больницу, где им подтвердили диагноз, после чего увезли в неизвестном направлении. Все подразделение ВС РФ пришлось посадить на карантин.

Федоров отметил, что даже украинская земля оттесняет врага, которого в нашей стране не ждет хэппи энд.

Напомним, что ранее «глава ДНР» Денис Пушилин ввел карантин в оккупированных населенных пунктах Донецкой области в связи со вспышкой острого инфекционного заболевания.