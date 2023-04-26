В эфире «24 канала» руководитель пресс-центра рассказала о ситуации в Черном море. По ее словам, ВС РФ пытаются рассредоточить свой корабельный потенциал, на данный момент группировка состоит из 13 военных плавсредств, среди которых два надводных и два подводных ракетоносителя, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, их суммарный залп составляет около 24 ракет «Калибр», поэтому в Оперативном командовании «Юг» уровень угрозы ракетных обстрелов страны оккупантами оценивают как высокий.

Она напомнила, что российские захватчики коварны, все еще имеют ракеты в своих запасах и могут атаковать в самый неожиданный момент. Поэтому украинцам не стоит привязываться к «сакральным датам» РФ, однако не исключено, что путинские войска могут нанести удар 1, 2 или 9 мая.

Ранее спикер ОК «Юг» объяснила, почему ВС РФ запускают по Украине иранские беспилотники небольшими группами.