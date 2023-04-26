В интервью «24 каналу» омбудсмен отметила, что россияне прекрасно понимают, что процедура усыновления детей с временно захваченных территорий Украины является незаконной и нарушает международное право, информирует «НБН».

По словам Герасимчук, у многих детей есть родные и близкие, которые находятся во временно оккупированных регионах или в плену, поэтому граждане РФ не имеют права на усыновление маленьких украинцев.

Советник Зеленского добавила, что юных граждан очень сложно вернуть из России домой, особенно самых маленьких, которые не помнят, откуда они и не могут рассказать о похищении.

Однако она убеждена, что Украина найдет и вернет каждого ребенка, а те, кто приложили руку к этим преступлениям, понесут наказание.

Ранее украинская защитница рассказала, как страна-агрессор срывает обмен пленными и кого из граждан сложнее всего вернуть на родину.