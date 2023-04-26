В эфире национального телемарафона чиновник отметил, что глава государства собирает Ставку два-три раза каждую неделю и на каждом заседании обязательно обсуждается вопрос Бахмута, который защитники обороняют с 1 августа прошлого года, информирует «НБН».

По словам Данилова, на каждой Ставке обсуждается стратегия обороны на Бахмутском направлении и военные постоянно уверяют, что этот участок фронта важно удержать, чтобы не «посыпались» остальные.

Секретарь СНБО подчеркнул, что этот город – важный стратегический пункт для Украины и оттуда отступать защитникам нельзя. Он добавил, что российские захватчики уничтожают все в населенном пункте, препятствуя ведению обороны, однако наши военные сдавать его не собираются.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили о продвижении путинских оккупационных сил в Бахмуте.