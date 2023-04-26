О том, с чем может быть связана подобная «секретность», пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение консультанта по подбору персонала Татьяны Пашкиной, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Пашкиной, суммы вознаграждения за труд иногда могут скрывать в публикациях на интернет-ресурсах по поиску вакансий, поскольку не желают демотивировать собственных сотрудников, работающих в компании, так как по своеобразной традиции считается – уже нанятый человек обходится работодателю гораздо «дешевле», чем только что привлеченный «с рынка труда».

Кроме того, наиболее частые причины сокрытия заработной платы, как полагает эксперт:

предлагаемая зарплата значительно ниже среднерыночной;

работодатель намерен «оставить пространство для переговоров»;

в компании существуют вакантные должности с определенным штатным окладом для каждой, но сайт позволяет разместить только вакансию, объединяющие все должности и обязанности.

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