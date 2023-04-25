О том, что даже после перехода нашей страны на систему накопительного пенсионного обеспечения, это изменение вовсе не гарантирует гражданам обеспеченную старость, поскольку им необходимо увеличить процентное соотношение взносов из заработной платы, пишет «НБН», ссылаясь на заявления главы Министерства социальной политики Оксаны Жолнович, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жолнович, первая стадия введения накопительного уровня пенсионной системы, предусматривает взносы только в 3 процента, которые станет оплачивать работодатель и одновременно дофинансировать госбюджет. Однако, даже подобных мер недостаточно для обеспечения достойного пенсионного пособия, так как средний взнос, который может покрывать все нужные расходы, и сохранять средства в их эквиваленте для человека, — это, как минимум, от 7 до 10 процентов от заработной платы.

Министр соцполитики особо акцентировала:

Сегодня мы предполагаем до 3 процентов. Это немного мало. Очевидно, что сам работник должен со своими средствами приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным, и затем из этого можно было извлечь выгоду.

Ранее мы писали, что через несколько месяцев, в Украине снова увеличат размер пенсионных пособий, но только определенной категории населения.