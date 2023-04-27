В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что во временно оккупированном Северодонецке блага цивилизации присутствуют лишь частично, информирует «НБН».

В частности, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Воду подают не во всех кварталах, кроме того, она доходит лишь до второго этажа. Из-за перенапряжения сети люди часто остаются и без электричества.

По словам Стрюка, в городе также не работает канализация, мусор вывозят только на окраине, который образует стихийные свалки. Глава администрации отметил, что жители Северодонецка выживают исключительно за счет торговли и натурального товарообмена.

Напомним, что оккупанты на захваченных территориях Украины проводят принудительную паспортизацию РФ. Британская разведка объяснила, зачем местных жителей вынуждают менять гражданство.