О том, являются ли многочисленные «теории», касающиеся бегства ВС РФ с Крымского полуострова, близкой реальностью, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, опубликованный «24-каналом».

По словам Гуменюк, захватчики уже прибегали к подобным «жестам», когда успевали осознавать, что никаких позитивных предпосылок для них уже не существует. То есть, если возникал малейший шанс воспользоваться «ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо перспективами выживания — они ею пользовались». Примером может послужить Антоновский мост, по которому ВС РФ сбежали из Херсона на левобережье Херсонской области или российские катера, экстренно уплывшие от острова Змеиный.

Гуменюк подчеркнула, что не стоит надеяться на оптимистичные прогнозы в Сети относительно Крыма: в ОК «Юг» не считают вышеописанные «маневры» каким-либо «жестом доброй воли», поскольку оккупанты зачастую перемещаются с целью усиления своих позиций на определенных направлениях, как это произошло в Запорожской и Херсонской областях, «чтобы сдержать хотя бы первую волну наступления Вооруженных сил Украины».

Ранее мы писали, что в Нацгвардии раскрыли, на каких направлениях оккупанты полностью перешли к обороне.