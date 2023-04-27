О том, что войска страны-агрессора фактически растратили весь свой пыл, и решили обороняться на нескольких участках фронта, где боевые задачи бдительно исполняют нацгвардейцы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную директором департамента планирования применения ГУ Национальной Гвардии Украины полковником Николаем Уршаловичем, и опубликованную в Telegram-канале «Military Media Center».

По словам Уршаловича, враг остановлен не только на Запорожском, но и на прочих сопутствующих направлениях, поскольку именно там «выполняют боевые задания воины-гвардейцы», попросту принудившие врага перейти к глухой обороне. Таким образом, так как оккупанты не могут похвалиться какими-либо достижениями на поле боя, то решили продолжить интенсивные обстрелы позиций защитников Украины.

Полковник Нацгвардии подчеркнул безуспешные попытки ВС РФ прорваться далее на территорию нашей страны, и обозначил циничную озлобленность захватчиков, которые продолжают «варварские ракетные атаки по гражданским объектам и населенным пунктам, чем ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины».

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