Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ССО.

Отмечается, что накануне ССО проинформировали о непосредственном посещении Хоренко города, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками, а сейчас там показали кадры съемки с камеры GoPro.

Точная дата визита остается в секрете, при том, что первые кадры были зафиксированы при свете дня, а последние снимались прибором ночного видения. Судя по обнародованном видео, вместе со своей командой генерал прорывался в Бахмут, как это каждый день делают защитники города-крепости, по дороге, которую все время обстреливает враг.

В комментарии СМИ в пресс-службе ССО пояснили, что целью визита Хоренок в Бахмут было желание лично оценить обстановку.

Напомним, ранее стало известно о тайных поставках оружия Украине.