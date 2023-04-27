В интервью изданию «РБК-Украина» министр обороны сообщил, что контратака Вооруженных сил Украины произойдет неожиданно для всех и в этом и есть смысл военной операции – никто не должен знать, что она уже идет, информирует «НБН».

По словам Резникова, чем дольше не будут знать об этом российские захватчики, тем больше вероятности, что украинское контрнаступление пройдет успешно.

Глава оборонного ведомства отметил, что узнать о начале контратаки защитников украинцы смогут при помощи ресурсов таких, как Deep State, также наши бойцы будут рассказывать о своих успехах в соцсетях, публикуя фото и видео из деоккупированных населенных пунктов.

Он добавил, что у нашего общества и на Западе слегка завышены ожидания от этой масштабной операции, однако это нормально после успехов ВСУ в прошлом году.

Ранее американский генерал сделал важное заявление о контрнаступлении армии Украины.