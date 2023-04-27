В интервью проекту «Орестократия» политический эксперт заявил, что простой «маркер» успеха контрнаступления армии Украины – ликвидация Крымского моста, информирует «НБН».

По мнению Пионтковского, уничтожение ВСУ грандиозного сооружения россиян в Керченском проливе путинский режим не выдержит. Кроме того, ликвидация моста замкнет в котел группировку войск страны-агрессора на полуострове.

Политолог объяснил, что при таком сценарии оккупантам придется бежать из Крыма, что станет военным и политическим успехом Украины, а также ударом по режиму диктатора в РФ.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Кремля уже есть план, по которому он будет объяснять российскому обществу потерю Крымского полуострова.