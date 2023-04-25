В интервью изданию «РБК-Украина» глава ГУР МОУ заверил, что Кремлю не составит проблемы объяснить населению Российской Федерации возвращение Крыма под контроль Украины, информирует «НБН».

По его словам, российская пропаганда, как никто другой в мире, «оболванивает» граждан страны-агрессора. Рупорам путинского режима не раз приходилось объяснять «вынужденные шаги» оккупантов в Украине, в частности, побег с правобережья Херсонщины.

Буданов отметил, что псевдожурналисты РФ показали потерю Херсона, как будничное дело, хотя ранее захват города преподносили россиянам как наибольшее достижение так называемой «СВО».

Начальник военной разведки заверил, что у российских властей есть план, как объяснить обществу новость о потере Крымского полуострова.

Ранее генерал рассказал, кто в Кремле был против развязывания полномасштабной войны в Украине.