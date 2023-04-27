Как сообщает «НБН«, об этом сказано в тексте указа Путина.

В частности, глава страны-оккупанта определил порядок проживания в России жителей оккупированных территорий Украины. В качестве «иностранцев» хотят считать граждан, которые проживали на оккупированных территориях на день объявления их аннексии и заявили о намерении сохранить прежнее гражданство.

Кроме того, жителей оккупированных территорий Украины, не принявших российское гражданство и таким образом признанные иностранцами, могут выдворить из России. В данном указе «территорией России» называются также оккупированные украинские регионы.

В этом указе сказано о выдворении тех людей, которые «будут представлять угрозу» нацбезопасности РФ.

Ранее стало известно о новых методах принуждения россиян по «паспортизации» в оккупации. К этому приобщили так называемых «волонтеров» из России.