В своем отчете специалисты ISW обратили внимание на конфликты между боевиками «Вагнера» и других российских ЧВК в Бахмуте. Оккупанты новосозданного подразделения жалуются, что наемники армии Пригожина угрожают стрелять им в спины, если они решат бросить свои позиции, информирует «НБН».

Эксперты напомнили о видеообращении боевиков частной военной компании РФ «Поток», которая принадлежит «Газпрому», к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Наемники сообщили, что представители государственной энергокомпании сообщили им, что они будут подписывать контракты с оборонным ведомством, однако на деле их вынудили подписать документы с ЧВК «Редут». Также боевики «Потока» пожаловались, что наемники армии Пригожина угрожают расстрелять их, если они дезертируют.

Один из «вагнеровцев» в интервью, которое было опубликовано 26 апреля, рассказал, что в Бахмуте добровольцы «Потока» ночью сбежали с позиций наемников «Вагнера» из-за дефицита боеприпасов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что боевики армии Пригожина и ВС РФ начали воевать между собой на Луганщине.