В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ сообщил, что украинской военной разведке известно о планах войск страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Юсова, несмотря на погодные условия, российские оккупационные силы на фронте пытаются улучшить свое тактическое положение. В частности, это касается ситуации на востоке страны, особенно Бахмута и Марьинки Донецкой области.

Представитель военной разведки добавил, что сейчас армия государства-террориста по всей линии фронта пытается перейти к обороне. ГУР отслеживает активность и врага и на данный момент может сказать, что о подготовке новых масштабных наступлений ВС РФ речь не идет. Он напомнил, что «большое» наступление захватчиков зимой закончилось «большим пшиком».

Ранее Юсов рассказал, ожидать ли украинцам ракетных атак российских оккупантов в сакральную для РФ дату 9 мая.