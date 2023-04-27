Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении спикера ОК «Юг» Владислава Назарова в ТГ-канале.

В частности, в сообщении отмечается, что вражеские силы выпустили четыре ракеты. Они были направлены с использованием особенностей местности, а также изменения траектории для усложнения обнаружения.

Дословно из обнародованного сообщения:

Принимая ко вниманию, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения, очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом был полностью разрушен. Еще один – поврежден. Весьма существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Помимо того он добавил, что сейчас известно о том, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще двадцать три получили ранения, среди них 1 ребенок.

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