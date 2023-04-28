Как информирует «НБН», согласно обнародованной пресс-службой МВД информации, количество человек, которые погибли в результате ракетного удара России по жилому дому в Умани, увеличилось до двадцати одного человека.

Дословно из обнародованного сообщения:

Из-за ночного ракетного удара со стороны российской армии по девятиэтажному жилому дому в Умани, погибли двадцать один человек. Еще восемнадцать получили ранения. Из них девять человек находятся в больнице.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются оперативно-розыскные работы.

Позже появилась информация о том, что на месте завалов было найдено тело еще одного ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Сети появилось видео первых минут после попадания российской ракеты по жилому дому в Умани.